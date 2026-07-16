Легенда «Зенита» рассказал, можно ли считать выступление Англии на ЧМ провалом

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что выступление сборной Англии на чемпионате мира нельзя считать провальным, передает «Чемпионат».
«Я не считаю, что Англия провалилась. Она была в шаге от финала, но футболисты аргентинской сборной проявили характер. Это был суперматч. Такие запоминаются на всю жизнь. Англичане все равно молодцы», — сказал Быстров.
В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.
В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.
Ранее в Англии насчитали 31 грязный прием сборной Аргентины в полуфинале.