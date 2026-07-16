В Кинопарке «Москино» впервые пройдет кинозабег

В Кинопарке «Москино» 1 августа впервые состоится «Кинозабег». Маршрут забега пройдет по действующим съемочным площадкам крупнейшего в России Кинопарка, где создаются известные российские фильмы и сериалы. Ожидается, что участие в нем примут около 1,5 тысячи человек и около 3000 зрителей.

Для участников старше 12 и 16 лет подготовлены дистанции на 5 и 10 километров, а для детей от 6 лет — детский забег на 500 метров. Трассы забегов пройдут рядом с самыми узнаваемыми локациями Кинопарка, включая.

Все участники получат стартовый пакет с индивидуальным номером и электронным чипом хронометража, а на финише — памятную медаль с кинематографическим дизайном. Принять участие могут все желающие при наличии медицинского допуска к выбранной дистанции. Помимо беговых дистанций, в рамках мероприятия также будет доступен прогулочный формат — пешая дистанция без хронометража на 3 км

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