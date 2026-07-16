Британский журналист назвал футболистов сборной Аргентины придурками

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал в своих соцсетях футболистов сборной Аргентины за то, что они вынесли баннер «Мальвинские острова — аргентинские» во время празднования победы в полуфинале чемпионата мира над Англией.

«Беспардонные придурки. Надеюсь, Испания разнесет их в финале так же жестко, как мы разнесли их в Фолклендской войне», — написал Морган.

После финального свистка футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».

В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».

«Мы играем против пиратов-узурпаторов. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это последний турнир Лео и это возможность остановить захватчиков. До последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль.

Ранее в Британии призвали укрепить ВМС после баннера о Мальвинских островах на ЧМ.