Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценила шансы сборных Аргентины и Испании на победу в финале чемпионата мира 2026 года. Информация опубликована на сайте OptaAnalyst.

Согласно расчетам модели, испанская сборная имеет 56,31 процента вероятности завоевать титул, тогда как действующие чемпионы мира аргентинцы оцениваются в 43,69 процента.

Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Дмитрий Васильев спрогнозировал выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2026.