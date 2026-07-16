«Ахмат» обратится в CAS из-за санкций ФИФА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Его слова передает РИА Новости.

«Сама ФИФА не до конца понимает, с чем связано это решение. Это связано с тем, что есть клиринговый центр, куда должны платиться солидарные взносы. В открытии счета нам отказывают из-за санкций. ФИФА не предлагает нам ничего. Вместо того, чтобы найти пути разрешения этой спорной ситуации, накладывает на нас бан — это все, что делает ФИФА. Мы пойдем в CAS», — сказал Айдамиров.

«Ахмат» занял 9-е место в РПЛ прошлого сезона. Новый сезон команда начнет 25 июля выездным матчем с «Локомотивом».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Црвене звезде» заявили о готовности предоставить стадион россиянам.