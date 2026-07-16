«Готовился и пахал целый год»: Месси о подготовке к ЧМ-2026

Месси заявил, что готовился к ЧМ-2026 каждый день в течение года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что целый год готовился к чемпионату мира 2026 года, тренируясь утром и вечером. Его слова приводит TyC Sport.

«Вплоть до 2026 года я сомневался, обсуждал со Скалони. Я сделал все возможное, чтобы подойти к турниру в лучшей форме: готовился и пахал целый год. Провел весь декабрь в Аргентине, тренируясь и утром, и вечером. Я знал, что отдам всего себя, чтобы приехать сюда в максимальной готовности», — рассказал Месси.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее Месси назвал безумием выход Аргентины в финал ЧМ-2026.