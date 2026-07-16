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Месси стал лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии

Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии
Agustin Marcarian/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) признала Лионеля Месси лучшим игроком матча Англия — Аргентина (1:2), который прошел в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу — 2026.

39-летний нападающий записал на свой счет две голевых передачи, которые помогли сборной Аргентины отыграться со счета 0:1 и одержать волевую победу.

На 85-й минуте Месси отдал пас Энцо Фернандесу, который сравнял счет сильным дальним ударом (1:1).

На 92-й минуте капитан сборной Аргентины исполнил подачу на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес нанес точный удар головой (2:1).

Для 39-летнего Месси это уже пятая награда лучшему игроку матча за турнир.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

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