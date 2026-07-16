Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира

Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года.

Встреча проходила стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась со счетом 2:1. Благодаря этой победе сборная Аргентины завоевала путевку в финал чемпионата мира.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Месси установил возрастной рекорд в полуфинале ЧМ-2026.