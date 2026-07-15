Макгрегору посоветовали завершить карьеру в ММА

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Хукер посоветовал Конору Макгрегору завершить карьеру в ММА и перейти в бокс из-за травм. Его слова передает Submission Radio.

«Сейчас наступил момент, когда тело Конора уже не способно выдерживать нагрузки в MMA. Бокс меньше нагружает суставы и связки. Пусть проведет несколько больших боксерских боев и заработает деньги», — заявил Хукер.

В ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор сделал заявление после поражения от Холлоуэя.