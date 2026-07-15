Мбаппе стал худшим игроком ЧМ-2026 по одному показателю

Мбаппе стал худшим на ЧМ-2026 по оборонительным действиям

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял 602-е место в рейтинге игроков чемпионата мира по количеству оборонительных действий. Об этом сообщает FotMob.

За семь матчей футболист совершил лишь одно действие в обороне (подкат, отбор, перехват или блок). Рейтинг учитывал игроков, проведших на поле минимум 90 минут. Мбаппе оказался на последнем месте по этому показателю среди всех участников турнира.

При этом в атаке Мбаппе забил 8 голов и делил первое место в бомбардирской гонке с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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