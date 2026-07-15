Сафонов рассказал, почему расстроился исходом матча Франции и Испании на ЧМ

Вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что болел за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года и рассмтроился после ее поражения в полуфинале от Испании. Его слова передает «Чемпионат».

«До вчерашнего вечера думал, что не сильно принципиально, кто выиграет. После матча я почувствовал в себе тоску и грусть. Осознал, что болел за Францию на этом чемпионате мира. Я отталкивался от того, где больше моих ребят играет», — сказал Сафонов.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Мбаппе назвали виновником вылета Франции в полуфинале ЧМ-2026.