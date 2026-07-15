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Кейн установил рекорд сборной Англии в матче ЧМ против Аргентины

Кейн установил рекорд сборной Англии по числу матчей среди полевых игроков
Vincent Carchietta/Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд национальной команды по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Об этом пишет Opta.

Кейн вышел в стартовом составе в полуфинале чемпионата мира против Аргентины — это его 121-я игра за сборную. Таким образом, он превзошел Уэйна Руни с рекордом 120 игр. Абсолютным рекордсменом является вратарь Питер Шилтон (125 матчей).

Полуфинал Аргентина — Англия начался в 22.00 по московскому времени. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее тренера сборной Англии назвали секс-символом Великобритании.

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