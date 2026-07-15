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Хабиб ответил, кого поддержит во втором полуфинале ЧМ-2026

Хабиб: сегодня болею за Англию как никогда раньше
IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker TPX IMAGES OF THE DAY

Бывший российский чемпион Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своем Telegram-канале заявил, что болеет за сборную Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против Аргентины.

«Как же я хочу, чтобы они прошли дальше. У Аргентины меня удивляет одно: у них прям такой же состав, как и в 2022 году, практически тот же футбол и те же игроки. Сегодня болею за Англию как никогда раньше», — написал Нурмагомедов.

Полуфинал Аргентина — Англия состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22.00.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее вице-президент Аргентины назвала сборную Англии узурпаторами.

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