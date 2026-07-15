Трусова выступит на ледовом шоу в Пекине

Трусова вместе с мужем Игнатовым выступит на ледовом шоу в Пекине

Российские фигуристы выступят на льду в рамках международного шоу Magic on Ice в Пекине.

В числе участников шоу заявлены Александра Трусова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, Мария Захарова, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Для Чикмаревой и Янченкова предстоящее выступление в Пекине станет первым международным шоу в их карьере.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 августа.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Илья Малинин исполнил четыре сальто подряд на льду.