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«Играем против пиратов-узурпаторов»: вице-президент Аргентины о полуфинале ЧМ с Англией

Вице-президент Аргентины назвала сборную Англии узурпаторами
Jacob Kupferman/AP

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль в своих соцсетях назвала пиратами сборную Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года.

«Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередная игра. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной, игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последнее слово Лео и возможность остановить оккупантов», — написала Вильярруэль.

Самый известный матч между этими командами прошел в 1986 году, когда аргентинцы победили (2:1) благодаря голам Марадоны, включая мяч рукой.

Полуфинал Аргентина — Англия состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22.00.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Мбаппе назвали виновником вылета Франции в полуфинале ЧМ-2026.

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