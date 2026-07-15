«Я не фанатик этого спорта»: Бублик о проявлении эмоций во время матчей

Теннисист Бублик: на матчах эмоции мешают, но я не фанатик этого спорта

Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что не придает значения чрезмерной эмоциональности во время матчей. Его слова передает Sport24.

«Понятное дело, что это мешает. Просто меня это не беспокоит абсолютно. Я не фанатик этого спорта. Играю в удовольствие и потому, что мне хорошо платят. Я быстро смог выполнить свои финансовые цели, а потом мне стал интересен результат. Но убиваться ради него я не буду. Поменять себя ради фантомного шанса когда-то где-то что-то выиграть? Мне это просто не по душе», — сказал Бублик.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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