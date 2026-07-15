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«Я не фанатик этого спорта»: Бублик о проявлении эмоций во время матчей

Теннисист Бублик: на матчах эмоции мешают, но я не фанатик этого спорта
Lisi Niesner/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что не придает значения чрезмерной эмоциональности во время матчей. Его слова передает Sport24.

«Понятное дело, что это мешает. Просто меня это не беспокоит абсолютно. Я не фанатик этого спорта. Играю в удовольствие и потому, что мне хорошо платят. Я быстро смог выполнить свои финансовые цели, а потом мне стал интересен результат. Но убиваться ради него я не буду. Поменять себя ради фантомного шанса когда-то где-то что-то выиграть? Мне это просто не по душе», — сказал Бублик.

Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге.

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