Российская чемпионка ОИ надеется на продолжение карьеры Роналду

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельников выразила надежду, что 41-летний футболист Криштиану Роналду продолжит карьеру, несмотря на поражение Португалии в чемпионате мира. Ее слова передает РИА Новости.

«Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», — сказала Мельникова.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что Роналду поедет на Евро-2028.