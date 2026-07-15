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Глава лыжной Ассоциации Германии предупредил о напряжении между россиянами и украинцами

Глава лыж Германии заявил, что эмоциональный накал неизбежен при допуске россиян
РИА Новости

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах предупредил, что возвращение российских спортсменов на международную арену будет сопровождаться эмоциональным напряжением в отношениях с украинскими атлетами. Его слова приводит BR24 Sport.

«Мы, безусловно, будем участвовать в обсуждении и высказывать свою позицию, однако окончательный процесс принятия решений сейчас выстроен по принципу «сверху вниз». Ответственность за реализацию решения МОК в данный момент несут международные федерации FIS и IBU», — сказал Шварцбах.

По его словам, внимание необходимо уделять как украинским, так и российским спортсменам, поскольку именно они в наибольшей степени сталкиваются с последствиями сложившихся обстоятельств. Он также отметил, что спортсмены зачастую сами не влияют на решения, принимаемые вне спортивной площадки.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее в МОК заявили о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам.

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