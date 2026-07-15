Глава лыжной Ассоциации Германии предупредил о напряжении между россиянами и украинцами

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах предупредил, что возвращение российских спортсменов на международную арену будет сопровождаться эмоциональным напряжением в отношениях с украинскими атлетами. Его слова приводит BR24 Sport.

«Мы, безусловно, будем участвовать в обсуждении и высказывать свою позицию, однако окончательный процесс принятия решений сейчас выстроен по принципу «сверху вниз». Ответственность за реализацию решения МОК в данный момент несут международные федерации FIS и IBU», — сказал Шварцбах.

По его словам, внимание необходимо уделять как украинским, так и российским спортсменам, поскольку именно они в наибольшей степени сталкиваются с последствиями сложившихся обстоятельств. Он также отметил, что спортсмены зачастую сами не влияют на решения, принимаемые вне спортивной площадки.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее в МОК заявили о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам.