Легенда сборной Франции заявил, что команда не хотела выйти в финал ЧМ

Экс-футболист Анри заявил, что Франция не хотела выйти в финал ЧМ

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал французскую команду за поражение в матче 1/2 финала чемпионата мира против Испании, передает FOX Sports.

«Чтобы быть в финале чемпионата мира, нужно этого хотеть, а Франция, похоже, этого не хотела. Но они также играли против великолепного соперника. Испания заслуживает быть в финале», — сказал Анри.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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