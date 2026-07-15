Бывший футболист сборной Англии: аргентинцы любят устраивать цирк

Бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира против Аргентины, заявив, что аргентинцы любят устраивать цирк, передает Daily Mirror.

«Аргентинцы любят устраивать цирк, они будут счастливы, если игра превратится в представление или хаос и наши потеряют голову. Но если Англия сохранит хладнокровие, она уверенно победит. И мой второй прогноз — Аргентина закончит матч вдевятером», — сказал Саттон.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-футболист заявил, что Англия раздавит Аргентину.