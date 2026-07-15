Комментатор «Матч ТВ» назвал кошмаром игру сборной Испании

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в своем Telegram-канале назвал кошмаром игру сборной Испании на чемпионате мира.

«В ЮАР харизматичная сборная с Хави и Иньестой должна была отлететь на каждой стадии. Сейчас это абсолютно стерильная команда без единого слабого места. Кажется, сборная Испании уничтожает любой другой стиль игры в футбол. Это кошмар», — написал Нагучев.

В полуфинале Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее дом звезды сборной Испании пытались ограбить после полуфинала ЧМ.