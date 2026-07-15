Экс-футболист заявил, что Англия раздавит Аргентину

Бывший капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что Англия раздавит Аргентину в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает Daily Mirror.

«Обе команды играли весь турнир отвратительно, без огня. У обеих куча дыр. Я думаю, Англия просто раздавит их. Я наблюдал за Аргентиной всё время — они совсем не впечатляют и уже стареют. Мы победим 2:0», — сказал Дини.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026.