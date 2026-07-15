Петицию за исключение Аргентины с ЧМ подписали почти 9 млн человек

Почти 9 млн человек требуют исключить Аргентину из чемпионата мира

Почти девять миллионов футбольных фанатов подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу, передает Sport24.

Болельщики обвиняют Международную федерацию футбола в предвзятом отношении к южноамериканской команде и, в частности, к их капитану Лионелю Месси.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси назвали уникальным созданием.