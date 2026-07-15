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«Стыд и срам»: Губерниев о поражении Франции в полуфинале чемпионата мира

Губерниев заявил, что Испания выиграет чемпионат мира по футболу
Lee Smith/Reuters

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил в своем Telegram-канале, что сборная Испании выиграет чемпионат мира по футболу.

«Испанцы задавили контролем. Молодцы. Станут чемпионами мира. Прибавляют по ходу первенства. Ямаль расцветает. Разбираем на Матч. Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам», — написал Губерниев.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная Испании повторила мировой рекорд.

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