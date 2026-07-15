Сборная Испании повторила мировой рекорд

Испания обыграла Францию и повторила мировой рекорд по матчам без поражений

Сборная Испании победила команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 и продлила свою беспроигрышную серию до 37 матчей. Об этом сообщает статистический сервис Squawka.

За это время испанцы одержали 28 побед и девять раз сыграли вничью. В последний раз «Красная Фурия» проигрывала в марте 2023 года, когда уступила Шотландии со счетом 0:2 в матче квалификации на чемпионат Европы — 2024.

Теперь сборная Испании смогла повторить рекордную беспроигрышную серию команды Италии, которая тоже провела 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го. «Красная Фурия» может превзойти рекорд итальянцев, если одержит победу в финале ЧМ-2026.

Отметим, что в данной статистике не учитываются поражения в послематчевых сериях пенальти и в товарищеских встречах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.