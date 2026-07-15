Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Спорт

Сборная Испании повторила мировой рекорд

Испания обыграла Францию и повторила мировой рекорд по матчам без поражений
Kai Pfaffenbach/Reuters

Сборная Испании победила команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 и продлила свою беспроигрышную серию до 37 матчей. Об этом сообщает статистический сервис Squawka.

За это время испанцы одержали 28 побед и девять раз сыграли вничью. В последний раз «Красная Фурия» проигрывала в марте 2023 года, когда уступила Шотландии со счетом 0:2 в матче квалификации на чемпионат Европы — 2024.

Теперь сборная Испании смогла повторить рекордную беспроигрышную серию команды Италии, которая тоже провела 37 матчей без поражений в период с сентября 2018 года по октябрь 2021-го. «Красная Фурия» может превзойти рекорд итальянцев, если одержит победу в финале ЧМ-2026.

Отметим, что в данной статистике не учитываются поражения в послематчевых сериях пенальти и в товарищеских встречах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!