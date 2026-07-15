Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее тренер сборной Франции стал рекордсменом чемпионатов мира.