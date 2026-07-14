Тренер сборной Франции стал рекордсменом чемпионатов мира

Дешам установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу матчей на посту наставника на чемпионатах мира.

Сейчас Франция играет с Испанией в полуфинале чемпионата мира. Для Дешама эта игра стала 26-й на мундиалях. Он побил достижение тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, на счету которого было 25 матчей.

После первого тайма Франция уступает со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции.