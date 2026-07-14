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Тренер сборной Франции стал рекордсменом чемпионатов мира

Дешам установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера на ЧМ
Franck Fife/Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу матчей на посту наставника на чемпионатах мира.

Сейчас Франция играет с Испанией в полуфинале чемпионата мира. Для Дешама эта игра стала 26-й на мундиалях. Он побил достижение тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, на счету которого было 25 матчей.

После первого тайма Франция уступает со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции.

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