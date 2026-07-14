Тренер сборной Франции стал рекордсменом чемпионатов мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд по числу матчей на посту наставника на чемпионатах мира.
Сейчас Франция играет с Испанией в полуфинале чемпионата мира. Для Дешама эта игра стала 26-й на мундиалях. Он побил достижение тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, на счету которого было 25 матчей.
После первого тайма Франция уступает со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.
Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции.