Овечкин об отстранении российских хоккеистов: мы были бы в тройке

Хоккеист Овечкин: жалко, что нас не пускают на соревнования

Известный российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что ему жаль из-за отстранения российских хоккеистов от международных турниров, передает «Матч ТВ».

«Жалко, что нас не пускают. Мы сто процентов были бы в тройке. Понятное дело, что мы не молодеем. Мне будет сейчас 41 год. Если посмотреть на ребят, которые реально могли выступать на Олимпийских играх, сколько уже пропустили», — сказал Овечкин.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.