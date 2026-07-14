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Европейский вещательный союз запретил снимать легкоатлеток крупным планом сзади

Европейский вещательный союз будет бороться с сексуализацией легкоатлеток
Александр Кряжев/РИА Новости

Европейский вещательный союз разработал специальную инструкцию «для борьбы с сексуализацией спортсменок», передает «Первый спорт».

Во время трансляций по легкой атлетике будет запрещено снимать спортсменок с низких ракурсов и снимать спортсменок крупным планов сзади — особенно в момент, когда спортсменка находится в наклоне.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее россиянка показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом.

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