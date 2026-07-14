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«Кто победит на ЧМ-2026?»: в Подмосковье устроили молодежный турнир-предсказание

В Подмосковье футбольный турнир определил, что Испания выиграет ЧМ-2026
Shutterstock/Vladimir Vasiltvich

В Балашихе состоялся молодежный турнир по футболу, по результатам которого участники символически предсказали победителя чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает 360.ru. Соревнования прошли на поле парка «Пехорка-лес», где встретились четыре команды, представлявшие полуфиналистов мирового первенства.

Юноши 15–17 лет выступили в специально подготовленной памятной игровой форме. Команды «Быков», «Лягушек», «Львов» и «Ягуаров» символизировали сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины соответственно.

В полуфиналах встретились «Быки» с «Лягушками» и «Ягуары» со «Львами». Матчи проходили в формате двух таймов по 20 минут. Победу в турнире одержала команда, представлявшая сборную Испании.

«Ждем победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он напомнил, что муниципалитет уделяет особое внимание развитию массового спорта.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда ЦСКА предсказал исход матча Франция — Испания.

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