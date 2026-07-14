В МОК направили жалобу по поводу действий главы ФИФА

Некоммерческая организация FairSquare приняла решение подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за действий главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает City AM.

Согласно опубликованной информации, жалоба связана с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Организация уверена, что Инфантино нарушил клятву, которую он произнёс в 2020 году в офисе МОК в Лозанне, заявив, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. На турнире начинается стадия полуфиналов, в них сыграют Франция, Испания, Аргентина и Англия. Полуфиналы состоялся 14 июля (Франция — Испания, 22:00 мск) и 15 июля (Аргентина — Англия, 22:00 мск).

Ранее Инфантино заявил, что каждый день созванивается с Трампом.