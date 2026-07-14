Тренер сборной Франции назвал Испанию фаворитом их матча на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем с национальной командой Испании на чемпионате мира — 2026 назвал испанцев фаворитом этого противостояния. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Испания, без сомнения, явный фаворит предстоящего матча. Я не оказываю на них умышленного давления. Они много забивают, пропустили только один мяч… Они правда фавориты», — заявил он.

Игра состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее появилась информация, что врач сборной Сенегала оказался гинекологом и не имел нужной лицензии.