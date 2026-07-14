Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева скончалась на 54-м году жизни

Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

«СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков», — указано в публикации.

Причины смерти биатлонистки не раскрываются.

Куклева — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 1998 года в спринте, а также трехкратная чемпионка мира. На Олимпийских играх она завоевала золото в спринте (Нагано, 1998), серебро в эстафете (Нагано, 1998) и серебро в эстафете (Солт-Лейк-Сити, 2002), а в рамках мировых первенств она — обладательница трех золотых медалей (в гонке преследования в 2000 году, а также в командной гонке и эстафете в 1997 и 2001 годах соответственно).

После завершения спортивной карьеры она занималась тренерской деятельностью и развитием спорта в Тюменской области.

Ранее умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев.