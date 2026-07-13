«Брезгливо говорить о нем»: Милонов о последних заявлениях Плющенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко раскритиковал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после его заявлений о переходе сына под флаг Азербайджана и деградации российского фигурного катания. Его слова приводит «Абзац».

«Отношение к нему у большинства людей абсолютно однозначное: он приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нем», — сказал Милонов.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее тренер Александр Жулин опроверг слова Плющенко о деградации фигурного катания.