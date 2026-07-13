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Заслуженный тренер назвал продление отстранения баскетболистов глупостью

Тренер Елевич назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал глупым решение Международной федерации баскетбола (FIBA) сохранить отстранение российских и белорусских команд от международных соревнований. Его слова приводит sportsdaily.ru.

«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили. Все делают, чтобы мы не выступали. И я скажу, почему — мы сильные, они боятся этого», — заявил Елевич.

13 июля FIBA подтвердила сохранение текущего статуса для сборных России и Беларуси во всех соревнованиях до следующего заседания исполкома, которое запланировано на сентябрь 2026 года.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Литва начала призывать ЕС не проводить соревнования с участием россиян.

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