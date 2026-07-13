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«Какой позор»: президент Бразилии раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026

Президент Бразилии Да Силва назвал позором возвращение сборной с ЧМ-2026
MARIA LYSAKER/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал сборную после поражения от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Его слова приводит UOL Esporte.

«Делегация уехала с кучей людей, а вернулась одна. Почти никого не было в самолете сборной. Люди, какой позор. В самолете находился только один игрок», — сказал да Силва.

Ранее в СМИ сообщали, что чартером CBF воспользовался только Данило. Остальные игроки улетели в отпуск или к клубам самостоятельно.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Неймар отправился на покерный турнир после вылета Бразилии с ЧМ-2026.

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