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Спорт

Саудовский клуб Роналду столкнулся с финансовым кризисом

«Аль-Наср» Роналду столкнулся с финансовым кризисом
Reuters

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, столкнулся с финансовыми проблемами. Об этом сообщает издание Arriyadiyah.

По данным источника, руководство не смогло вовремя выплатить футболистам полноценную зарплату за июнь — несколько игроков получили деньги частично. Руководство клуба обещает погасить задолженность в ближайшее время.

Из-за кризиса «Аль-Наср» приостановил переговоры по подписанию иностранного футболиста, который должен был заменить ушедшего хорвата Марсело Брозовича.

«Аль-Наср» впервые с 2019 года выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Перед новым сезоном команду возглавил Анге Постекоглу, сменивший Жорже Жезуша.

В феврале Криштиану Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считал, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее в «Лионе» опровергли интерес к российскому лидеру «Локомотива».

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