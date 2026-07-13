«Регресса у нас нет»: Жулин о словах Плющенко про фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин опроверг заявление Евгения Плющенко о регрессе российских фигуристов. Его слова передает Sport24.

«Не считаю, что российское фигурное катание в последние годы каким-то образом деградирует. Конечно, очень жаль, что мы не участвуем в международных соревнованиях, но никакого регресса у нас нет. Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпиаде откатались великолепно, и все еще раз увидели, что Россия остается в тренде. Наше фигурное катание продолжает развиваться», — сказал Жулин.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее фигурист Артем Ковалев признался, что его называли предателем за переход к Плющенко.