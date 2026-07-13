Усман Нурмагомедов намекнул на переход в UFC

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов в своих соцсетях намекнул на возможный переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после предстоящего поединка с американцем Арчи Колганом.

«После этого боя, думаю, нас ждет очень интересное будущее», — написал Усман.

Бой с Колганом состоится 31 июля на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в Нью-Йорке. Колган является непобежденным бойцом — на его счету 15 выигранных поединков из 15.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47).

В февраля Усман Нурмагомедов победил представителя Великобритании Альфи Дэвиса в титульном поединке на турнире в Дубае (ОАЭ). Россиянин применил удушающий прием в третьем раунде, завершив поединок нокаутом. Теперь на его счету 21 победа в 21 поединке в ММА.

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