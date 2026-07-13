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«Зенит» не смог обыграть «Динамо» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

На 16-й минуте нападающий «Динамо» Миро открыл счет. На 90-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой реализовал пенальти и сравнял результат.

18 июля команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Новый сезон Российской премьер лиги (РПЛ) петербуржцы начнут 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акрона». В тот же день «Динамо» сыграет в гостях против воронежского «Факела», который вернулся в РПЛ.

В матче 30-го тура прошедшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

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