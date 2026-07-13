Гвардиола может возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

В шорт-лист также вошли Роберто Манчини и Антонио Конте. Решение по новому тренеру Италии ожидается до жеребьевки Евро-2028.

В сборной Италии произошли перестановки после невыхода на третий чемпионат мира подряд. В апреле главный тренер Дженнаро Гаттузо подал в отставку. Посты также покинули глава делегации Джанлуиджи Буффон и президент FIGC Габриэле Гравина. 11 июля экс-капитана Паоло Мальдини назначили на пост технического директора федерации.

22 мая появилась информация о том, что Гвардиола покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016-м. За время его работы клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно брал титул чемпиона Англии.

В последнем матче под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2. В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» занял второе место.

Ранее Гвардиола рассказал, чему посвятит себя после ухода из «Манчестер Сити».