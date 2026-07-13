«Перебор»: Круговой о женщине на посту главного тренера команды

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что считает назначение женщины на пост главного тренера мужской футбольной команды недопустимым. Его слова приводит Sport24.

«Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле… Продолжи», — сказал Круговой.

Поводом для высказывания стало назначение 34-летней Мари-Луизы Эта на пост главного тренера берлинского «Униона» в апреле 2026 года. До этого она тренировала команду U-19. Под ее руководством «Унион» провел пять матчей: две победы, одна ничья, два поражения. 30 июня она покинула пост.

В июне на пост главного тренера ЦСКА пришел Дмитрий Игдисамов. Он работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024 году армейцы под его руководством выиграли МФЛ, а в 2025 году завоевали серебро.

В марте 2026 года он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини. Швейцарский специалист, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение. По окончании сезона специалиста утвердили в должности, заключив с ним контракт по схеме «2+2».

Ранее ЦСКА отказался продавать одного из своих лидеров «Спартаку».