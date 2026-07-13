FIBA оставила в силе отстранение российских баскетболистов

Старший координатор по корпоративным коммуникациям Международной федерации баскетбола (FIBA) Лиз Фултон заявила, что организация пока не снимает санкции со сборных России. Его слова передает Sport24.

«Россия и Беларусь получили исключительное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в турнирах Юношеской лиги наций ФИБА по баскетболу 3х3. Центральный совет FIBA утвердил сохранение текущего статуса российской и белорусской команд для всех остальных соревнований до следующего заседания Исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», — сказала Фултон.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее десять стран выступили против возвращения российских баскетболистов.