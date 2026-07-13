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Спорт

FIBA оставила в силе отстранение российских баскетболистов

FIBA оставила в силе отстранение россиян, допустив только юношеские команды 3х3
РИА Новости

Старший координатор по корпоративным коммуникациям Международной федерации баскетбола (FIBA) Лиз Фултон заявила, что организация пока не снимает санкции со сборных России. Его слова передает Sport24.

«Россия и Беларусь получили исключительное разрешение на регистрацию команд до 21 года для участия в турнирах Юношеской лиги наций ФИБА по баскетболу 3х3. Центральный совет FIBA утвердил сохранение текущего статуса российской и белорусской команд для всех остальных соревнований до следующего заседания Исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», — сказала Фултон.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее десять стран выступили против возвращения российских баскетболистов.

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