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Тренер Махачева разочарован возвращением Макгрегора в октагон

Тренер Нурмагомедова и Махачева заявил, что разочарован возвращением Макгрегора
Mark J. Rebilas-Imagn Images/Reuters

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес выразил разочарование возвращением Конора Макгрегора в октагон после пятилетнего перерыва, передает «Матч ТВ».

«Хочется видеть, как боец, чемпион, уходит из спорта так, как и должен — победой или поражением от рук соперников. А не так, когда ты сам себя подводишь», — сказал Мендес.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее стало известно, сколько получил Макгрегор за проваленный бой.

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