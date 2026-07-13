Фигурист признался, что его называли предателем за переход к Плющенко

Призер российских и международных соревнований по фигурному катанию Артем Ковалев рассказал в интервью «Газете.Ru», что его называли предателем за переход из школы Александра Волкова в академию Евгения Плющенко.

23-летний Ковалев всю жизнь тренировался у Волкова, однако в мае 2026 года решил попробовать перейти к новому наставнику.

«Сказать об этом было тяжело, — признался Ковалев. — Не хочу, чтобы меня считали каким-то предателем. А мне и такое писали — дескать, столько лет был у одного тренера, и тут… Я на самом деле немного не понимаю этого, но да ладно. Карьера у спортсмена одна, и она не очень-то долговечна. В любой момент она может закончиться. Поэтому если есть желание попробовать что-то нестандартное для себя — подход, нагрузку, мышление тренера — надо решаться».

Ковалев заявил, что желает многое изменить в своем катании под руководством нового тренера, чтобы переродиться, «как феникс».

«Нацелен я позитивно. Хочется, как сказал мне Евгений Викторович Плющенко, чтобы я вышел — и меня не узнали. Чтобы я переродился, как феникс. И я не про прыжки. Я говорю о программах, о презентации, об отточенности элементов. Все должно быть более цельно. И даже музыка, которую мы берем, к примеру, под короткую программу — я такого еще не катал», — признался Ковалев.

Фигурист отметил, что в академии Плющенко заботятся даже о мелочах и уделяют большое внимание ему как спортсмену.

«И это не потому, что я какой-то крутой спортсмен, и ко мне на этом фоне повышенное внимание. Это ко всем. И мне это очень нравится. С одной стороны, физически очень тяжело, но мне эта работа нравится. Мне кажется, я сделал правильный выбор. Конечно, результат будет виден только в сезоне. Но сейчас я понимаю, чего от меня хотят, — это тяжело, но все реально», — сказал Ковалев.

Ранее ученик Плющенко раскрыл, почему не пошел в группу Тутберидзе.