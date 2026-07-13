Литва призывает ЕС не проводить соревнования с участием россиян

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости для Европейского союза договориться о том, чтобы не проводить на территориях стран-членов ЕС соревнования с участием российских и белорусских спортсменов. Его слова приводит Delfi.

«Литва призывает ЕС провести отдельную дискуссию по этому вопросу и договориться, что России и Белоруссии не место на спортивных соревнованиях в Европе и что государства-члены не будут проводить соревнования, в которых будут представлены эти две страны. Важно сохранять международную изоляцию агрессора», — указал он.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация, что МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам.