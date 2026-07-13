«Было очень сложно»: Семин о сборных, которые могут сыграть в финале ЧМ-2026

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поразмышлял на тему того, кто из сборных может сыграть в финале чемпионата мира — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«По восходящей идет Испания, хотя они в качестве игроков все-таки уступают Франции. А что можно сказать о другой паре, у Англии очень сложный календарь был, громадные переезды, смена климатических условий и так далее. У них следующий матч 15-го, и я аргентинцев ставлю выше. Англичанам в четвертьфинале было очень сложно», — указал он.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 перед 1/2 финала.