Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию

ОВД Головинского района вызвало на очную ставку российского боксера Константина Цзю с создателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Очная ставка связана с делом, возбужденным после того, как Цзю обвинил Козьякова в хищении у него 7 млн руб. Боксер в 2018-2019 годах одолжил Козьякову работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша», деньги на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.

Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), при этом обвинение ему еще не было предъявлено. Цзю — не единственный потерпевший, известно еще как минимум о двух людях, которые написали заявления в правоохранительные органы.

Цзю — абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом полусреднем весе, заслуженный мастер спорта СССР, включенный в Международный зал боксерской славы. После окончания боксерской карьеры спортсмен занялся бизнесом и тренерской деятельностью. Он открыл сеть школ бокса, развивает собственные ресторанные и продуктовые проекты. Также он занимается общественной деятельностью и часто выступает на телевидении в качестве эксперта.

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