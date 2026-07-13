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«Чуть не расплакалась»: чемпионка ОИ из России о вылете Роналду с ЧМ-2026

Гимнастка Мельникова назвала Роналду величайшим спортсменом
Pedro Nunes/Reuters

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале назвала португальского нападающего Криштиану Роналду легендой на все времена.

«Честно говоря, я чуть не расплакалась, когда стало понятно, что у Роналду больше не осталось шансов завоевать титул чемпиона мира. Но это ни в коем случае не отменяет его масштаба. Он величайший спортсмен и является живым примером, готовой «инструкцией» для подрастающего поколения к тому, каким должен быть футболист», — отметила она.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что Криштиану Роналду поедет на Евро-2028.

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