Травмировавшийся Макгрегор получил за бой UFC больше, чем его соперник

Ирландский боец Конор Макгрегор получил больше призовых за бой на турнире Абслютного бойцовского чемпионата (UFC) 329, чем американец Макс Холлоуэй, победивший его. Об этом сообщает инсайдер и журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, Макгрегор получил $15,04 млн в качестве базового гонорара. При этом по данным The Sportster, Холлоуэй получил за бой $5,08 млн.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее комментатор UFC объяснил причину травмы Макгрегора.